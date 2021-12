Nach Dienstschluss hat der Chef Kontaktverbot

Kontakt nach Dienstschluss nur in Ausnahmefällen

Zulässig ist dies nur mehr in Ausnahmefällen - etwa bei Unfällen, Streiks oder anderen außergewöhnlichen Vorfällen im Zusammenhang mit der Arbeit. Meldet sich der Chef nach Dienstschluss beim Mitarbeiter, ohne dass ein derartiger Grund vorliegt, drohen der Firma Geldstrafen von bis zu 10.000 Euro, heißt es in dem Bericht.