Wirbel um „unangekündigte Besuche“ im Homeoffice

Angesichts steigender Infektionszahlen arbeiten Bürokräfte derzeit wieder vermehrt im Homeoffice, manch eine Firma sucht in Jobannoncen gezielt Personal für die Telearbeit. Eine Anzeige des Spielzeugherstellers Mattel verbreitet sich in diesem Zusammenhang in sozialen Netzen: Darin fordert der Arbeitgeber die Bereitschaft, bei der Heimarbeit mit unangekündigten Besuchen der Vorgesetzten zu rechnen.