IT-Firmen aus Europa sind erfolgreich wie noch nie

Die Investitionen in europäische Technologie-Firmen überschreiten in diesem Jahr nach Berechnungen von Branchenexperten erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar (88,60 Milliarden Euro). „Es ist das Jahr, in dem das europäische Tech-Ökosystem sein wahres Potenzial offenbart hat“, sagte Tom Wehmeier vom Risikokapitalgeber Atomico zur Vorstellung des jährlichen Branchenreports. 2020 stagnierten die Investitionen bei rund 40 Milliarden Dollar.