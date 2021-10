Grazer Start-up bietet Wunsch-Sofas per Mausklick

„Das geht auch anders“

Hinter dem vermeintlich einfachen Konzept stehen jahrelange Erfahrungen in der Möbelbranche sowie unternehmerischer Weitblick. Während seines Industrielogistik-Studiums an der Montan-Uni begann Walchshofer bei der oststeirischen Ada-Möbelgruppe zu arbeiten und kletterte binnen weniger Jahre die Karriereleiter im Konzern steil nach oben. Mit 32 stieg er in den Vorstand auf. „Ich habe in der Branche viel gesehen und erlebt, etwa wie Möbel-Giganten vieles diktieren. Ich habe mir gedacht: Das geht auch anders.“ Der Grazer ließ den lukrativen Vorstandsposten hinter sich und wagte den Schritt in Selbstständigkeit.



Betten, Tische, Stühle: Angebot wächst weiter

Nach einem Jahr zeigte sich: Die Idee geht auf. Über 1000 Sofas wurden im gesamten deutschsprachigen Raum verkauft - internationale Märkte sollen nun folgen. Das Unternehmen wächst, heuer strebt Walchshofer mit seinem fünfköpfigen Team fünf Millionen Euro Umsatz an. Ganz neu im Sortiment sind Betten, weitere individuell zusammenstellbare Möbel sollen noch dazu kommen. „Als Nächstes werden wir den Bereich Esstische, Stühle und so weiter angehen“, so der zweifache Vater.