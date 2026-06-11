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Sorgen um Ex-Kollegen

ÖFB-Kicker nach Drama: „Er hat uns vorgewarnt“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.06.2026 05:31
Patrick Wimmer (re.) spricht über das Drama seines ehemaligen Klubkollegen.
Patrick Wimmer (re.) spricht über das Drama seines ehemaligen Klubkollegen.(Bild: Krone-Collage/AFP/BO AMSTRUP, APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Das ist sehr, sehr tragisch und tut natürlich weh!“ ÖFB-Kicker Patrick Wimmer spricht über den Kollaps seines früheren Wolfsburg-Klubkollegen Christian Eriksen bei einem Testspiel von Dänemark gegen die Ukraine. Komplett aus heiterem Himmel sei der Zusammenbruch nicht gekommen, so der Niederösterreicher.

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„Er hat uns vorgewarnt. Wir haben in Wolfsburg gewusst, dass es immer sein könnte, dass so etwas passiert“, schildert Wimmer. „Ich habe ihm gleich geschrieben und war mit Leuten in Wolfsburg in Kontakt.“

Das Spiel zwischen Dänemark und der Ukraine wurde am Sonntag nach dem Eriksen-Drama abgebrochen.
Das Spiel zwischen Dänemark und der Ukraine wurde am Sonntag nach dem Eriksen-Drama abgebrochen.(Bild: AFP/BO AMSTRUP)

„Das ist jetzt das Wichtigste“
Wimmer sei erleichtert, dass es Eriksen inzwischen den Umständen entsprechend gut gehe. „Er ist ein super Fußballer und ein noch besserer Mensch und vor allem ein Familienvater. Das Wichtigste ist jetzt, dass er von außen und innen Ruhe bekommt“, so der ÖFB-Kicker.

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Bereits bei EM zusammengebrochen
Eriksen war bereits 2021 während eines EM-Spiels auf dem Rasen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Danach bekam er zur Fortsetzung seiner Karriere einen Herzschrittmacher eingesetzt. Ob der 34-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist offen.

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