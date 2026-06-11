ÖFB-Kicker nach Drama: „Er hat uns vorgewarnt“

„Das ist jetzt das Wichtigste“

Wimmer sei erleichtert, dass es Eriksen inzwischen den Umständen entsprechend gut gehe. „Er ist ein super Fußballer und ein noch besserer Mensch und vor allem ein Familienvater. Das Wichtigste ist jetzt, dass er von außen und innen Ruhe bekommt“, so der ÖFB-Kicker.