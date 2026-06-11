ÖFB-Kicker nach Drama: „Er hat uns vorgewarnt“

„Das ist sehr, sehr tragisch und tut natürlich weh!“ ÖFB-Kicker Patrick Wimmer spricht über den Kollaps seines früheren Wolfsburg-Klubkollegen Christian Eriksen bei einem Testspiel von Dänemark gegen die Ukraine. Komplett aus heiterem Himmel sei der Zusammenbruch nicht gekommen, so der Niederösterreicher.
„Er hat uns vorgewarnt. Wir haben in Wolfsburg gewusst, dass es immer sein könnte, dass so etwas passiert“, schildert Wimmer. „Ich habe ihm gleich geschrieben und war mit Leuten in Wolfsburg in Kontakt.“
„Das ist jetzt das Wichtigste“
Wimmer sei erleichtert, dass es Eriksen inzwischen den Umständen entsprechend gut gehe. „Er ist ein super Fußballer und ein noch besserer Mensch und vor allem ein Familienvater. Das Wichtigste ist jetzt, dass er von außen und innen Ruhe bekommt“, so der ÖFB-Kicker.
Bereits bei EM zusammengebrochen
Eriksen war bereits 2021 während eines EM-Spiels auf dem Rasen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Danach bekam er zur Fortsetzung seiner Karriere einen Herzschrittmacher eingesetzt. Ob der 34-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist offen.
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