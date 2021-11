Eine Million Euro für Streaming-Start-up aus Steyr

Die Finanzierung kommt von den Investoren und Mitgründern des Unternehmens, Frank Kappe und Gerhard Pail, sowie von KaPa Ventures. Mit dem Geld will das Unternehmen schneller wachsen und vor allem in Produktentwicklung und den Ausbau des Teams investieren. Das Ziel sei, die internationale Streaming-Szene maßgeblich mit- und weiterzuentwickeln, heißt es in einer Aussendung.