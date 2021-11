Microsoft-Millionen für steirisches KI-Start-up

Potenzial für autonomes Fahren und das „Metaverse“

Mit dem frischen Geld will man die hauseigene Plattform weiter entwickeln und den „digitalen Zwilling“ der Erde für neue Kunden öffnen. So könne man aus Luft- und Satellitenbildern erstellte 3D-Landstriche nicht nur für Computerspiele nutzen, sondern etwa auch Trainingsumgebungen für autonome Autos schaffen, Virtual-Reality-Welten für das „Metaverse“ erstellen oder beim Umwelt- und Klimaschutz helfen, indem man aus Satellitendaten detaillierte Abbilder bedrohter Lebensräume erstellt, so Blackshark.ai am Firmenblog.