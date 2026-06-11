Wie ein Berliner Burger Österreich erobern will

Burger sollen genau wie in Berlin schmecken

Die Burgerkette setzt auf eine gezielt kleine Karte und bietet dabei auch einen Veggie-Burger mit oder ohne Brötchen an. Anders als viele internationale Ketten will Burgermeister zentrale Produktionsschritte in Berlin belassen. Burger-Laberl, Brötchen und weitere Kernprodukte sollen auch künftig aus der firmeneigenen Produktion in Deutschland nach Österreich geliefert werden.