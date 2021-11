Soziale Medien laut Premier „Palast für Feiglinge“

Australiens Regierung will soziale Netzwerke bei der Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet stärker in die Pflicht nehmen. Entsprechende Gesetzesentwürfe sollen kommende Woche veröffentlicht und Anfang nächsten Jahres in das Parlament eingebracht werden. Die Maßnahmen würden sicherstellen, dass die Unternehmen rechtlich als Herausgeber gelten und für verleumderische Kommentare auf ihren Plattformen haftbar gemacht werden können, teilte Premierminister Scott Morrison am Sonntag mit.