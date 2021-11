Detoxen hilft dem Immunsystem

Detoxen, also „entgiften“, ist im Moment in aller Munde. Aber warum soll man das tun? Sie fühlen sich gar nicht „vergiftet“? Darum geht es auch gar nicht. Vielmehr kann man damit die vielen, nicht gesunden Stoffe, die man im Alltag aufnimmt (z. B. durch ungesunde Ernährung, Alkohol, Rauchen), wieder (rascher) loswerden. Natürlich baut der Organismus Schadstoffe ohnehin von selbst ab. Unsere wichtigsten Entgiftungsorgane sind Leber, Nieren, Darm, Haut und Lunge. Doch wer sich in den vergangenen Wochen oft schlapp gefühlt und immer wieder Erkältungen „aufgerissen“ hat, sollte seinen Körper ruhig dabei unterstützen. Eine Detox-Kur oder ein paar Entlastungstage laden die leeren Akkus wieder auf und stärken das Immunsystem.