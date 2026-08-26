Champions League: Diese Gegner warten auf den LASK

Kühbauer hat kein Wunschlos

„Wir werden Außenseiter sein“, stellte Trainer Didi Kühbauer nach dem heroischen 5:1-Erfolg über Celtic Glasgow klar. Wunschgegner habe er keine. „Wir nehmen eh das, wie es kommt. Und wenn Real Madrid dabei ist, wunderbar. Ich meine, die Champions League werden wir nicht gewinnen, das ist einmal gewiss. Aber wir wollen dann diese Spiele genießen mit dem Publikum.“