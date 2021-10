Kürbis: Schnitzen und etwas für die Gesundheit tun

Schon Azteken und Mayas wussten die Frucht zu schätzen. Von Amerika ist sie nach Europa gelangt, in unseren Breiten wird sie seit langer Zeit in großer Vielfalt kultiviert. In Österreich war der Kürbis hauptsächlich für das aus den Kernen gepresste Kernöl bekannt. In den letzten Jahren hat aber auch das Gemüse einen hohen Stellenwert in der Küche erhalten.