Der Tod ist ein Umzug in ein schöneres Haus

Die Oberösterreicherin Gerlinde Kaltenbrunner, die als erst dritte Frau weltweit 2011 mit dem Erreichen des Gipfels des K2 alle 14 Achttausender bestiegen hat, noch dazu ohne mitgeführten Sauerstoff, musste sich naturgemäß mit dem Thema Tod vertraut machen. Das gehört für sie zur Teambesprechung vor so einer Besteigung dazu. In den Bergen hat die 50-Jährige wundervolle und bewegende Momente erlebt, ihren spirituellen Weg gefunden. Über ihre persönliche Vorstellung nach dem Tod äußert sie sich so: „Es steht für mich außer Frage, dass ich meinen Körper für eine bestimmte Zeit bewohnen darf und es danach in einer anderen Form, die für mich nicht greifbar ist, weitergeht. Elisabeth Kübler-Ross (Anm.: in der Schweiz geborene und in die USA ausgewanderte Psychiaterin, Mitbegründerin der modernen Sterbeforschung) beschreibt das mit: ,Der Tod ist der Umzug in ein schöneres Haus.‘“