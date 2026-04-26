Neunmal „schwach“! Salzburg enttäuscht bei Rapid

Das 0:1 bei Rapid war Red Bull Salzburg die dritte Niederlage in Serie gegen die Grün-Weißen. Eine Unachtsamkeit in der Defensive führte zur Niederlage, davor hatte die Mannschaft schon zu wenig für einen Sieg unternommen. Das spiegelt sich auch in den „Krone“-Noten wider.
Alexander Schlager: Note 4
Hielt einmal ganz stark gegen Rapids Bolla und bewahrte damit seine Mannschaft vor dem Rückstand. Bei Karas Chance stimmte die Abstimmung mit den Kollegen nicht, hatte der Schlussmann Glück.
Stefan Lainer: Note 3
Kämpferisch überzeugte der Routinier wie immer. Solide.
Jannik Schuster: Note 2
Er bediente früh Karim Konate bei dessen Chance mit einem starken langen Ball. In der Entstehung des Gegentors fehlte ihm die nötige Konsequenz, das 0:1 ging großteils auf ihn. Schon davor wirkte er nicht sattelfest.
Tim Drexler: Note 4
Solide Leistung des Deutschen, der auch 80 Prozent (beste Bullen-Quote des Spiels) seiner Zweikämpfe gewann.
Frans Krätzig: Note 2
Defensiv einmal mehr anfällig, dazu kam offensiv fast nichts von ihm.
Sota Kitano: Note 3
Durchschnittlicher Auftritt des Japaners. Die Leistungen zuletzt gegen die Austria waren deutlich besser.
Mads Bidstrup: Note 3
Ließ sich wenig zuschulden kommen, fiel nicht sonderlich auf.
Maurits Kjaergaard: Note 2
Seine vorhandenen Qualitäten waren diesmal nicht zu sehen. Keine Gefahr bei Standards, dazu Fehlpässe.
Yorbe Vertessen: Note 2
Der Belgier war diesmal kein Faktor für das Offensivspiel des amtierenden Vizemeisters.
Karim Konate: Note 2
War noch der gefährlichste Bulle, was die Möglichkeiten anbelangt. Ein Tor hätte er machen müssen. Wirkte zudem immer wieder unglücklich.
Kerim Alajbegovic: Note 2
Gab drei Schüsse ab, die allesamt aber ungefährlich waren. Dass er Spiele entscheiden kann, stellte der 18-Jährige diesmal nicht unter Beweis.
Karim Onisiwo: Note 2
Hatte per Kopf eine Halbchance nach seiner Einwechslung. Konnte dem Spiel keinen Schwung verleihen.
Moussa Yeo: Note 2
Brachte keinen neuen Schwung in das Offensivspiel von Salzburg.
Aleksa Terzic, Damir Redzic, Enrique Aguilar: Note 0
Zu kurz eingesetzt.
Trainer Daniel Beichler: Note 2
Seine Mannschaft startete gut, ließ dann aber nach. Seine Einwechslungen verpufften im Nichts, belebten das Offensivspiel nicht.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
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