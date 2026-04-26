Motorradfahrer auf Bahndamm geschleudert – tot!

Ein tödlicher Motorradunfall hat sich am Sonntag im obersteirischen Admont ereignet: Ein 65-jähriger Niederösterreicher wurde bei einem Unfall auf einen Bahndamm geschleudert, er erlag seinen Verletzungen.
Das schöne Wetter verleitete am Sonntag viele Motorradfahrer zu einer Ausfahrt. Ein 65-jähriger Niederösterreicher aus dem Bezirk St. Pölten war auf der B146 von Hieflau kommend durch das Gesäuse unterwegs, als er gegen 13.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen eine Leitschiene prallte.
Das Motorrad fuhr laut Polizei noch rund 300 Meter weiter und kollidierte schließlich mit einer Steinmauer. Der Lenker wurde über die Leitschiene geschleudert und kam im Bereich eines Bahndamms zum Liegen. Er erlitt tödliche Verletzungen.
Der Bahnverkehr war bis circa 15 Uhr gesperrt. Im Einsatz standen Rettung, Feuerwehr, ÖBB sowie der Rettungshubschrauber C17.
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