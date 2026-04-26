Motorradfahrer auf Bahndamm geschleudert – tot!

Das schöne Wetter verleitete am Sonntag viele Motorradfahrer zu einer Ausfahrt. Ein 65-jähriger Niederösterreicher aus dem Bezirk St. Pölten war auf der B146 von Hieflau kommend durch das Gesäuse unterwegs, als er gegen 13.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen eine Leitschiene prallte.