Affengruber und Elche: Klassenerhalt rückt näher

David Affengruber hat mit Elche den nächsten Schritt zum Klassenerhalt in Spaniens Liga gemacht. Der Aufsteiger holte am Sonntag dank zwei Toren in der Anfangsviertelstunde bei Real Oviedo einen 2:1-Auswärtssieg.
Affengruber spielte in der Innenverteidigung wieder durch. Elche hat als Tabellen-13. nun vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.
Nach dem 3:2 gegen Atletico Madrid in der Vorwoche war es der zweite Sieg in Folge für den Club aus der Region Valencia.
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