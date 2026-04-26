Gewinnen Sie eine Fanreise nach Dallas

Jetzt heißt es wirklich: Mitmachen! Diese Chance darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Denn wir verlosen unter alle „Krone“ Abonnenten (Print & Digital) zwei sommerliche Fanreisen zum Fußball-Highlight des Jahres für jeweils zwei Personen nach Dallas. Inkludiert sind die Flüge, Nächtigungen und Sightseeing vor Ort. Zusätzlich können Sie auch noch Tickets für das WM-Test-Heimspiel am 1. Juni in Wien gegen Tunesien gewinnen und Original-ÖFB-Trikots.