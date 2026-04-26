Gewinnen Sie eine Fanreise nach Dallas

Jetzt heißt es wirklich: Mitmachen! Diese Chance darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Denn wir verlosen unter alle „Krone“ Abonnenten (Print & Digital) zwei sommerliche Fanreisen zum Fußball-Highlight des Jahres für jeweils zwei Personen nach Dallas. Inkludiert sind die Flüge, Nächtigungen und Sightseeing vor Ort. Zusätzlich können Sie auch noch Tickets für das WM-Test-Heimspiel am 1. Juni in Wien gegen Tunesien gewinnen und Original-ÖFB-Trikots.
Seit letztem Jahr ist es fix und Österreich hat sich das erste Mal in diesem Jahrtausend zu dem absoluten Fußball-Mega Event qualifiziert. Ganz Österreich jubelt seitdem und ist gespannt darauf, welche Spieler unser Teamchef Ralf Rangnick am 18. Mai in den Kader für die Endrunde mitnehmen will.
Mitmachen und gewinnen
Als „Krone“-Abonnent (Print & Digital) verlosen wir eine exklusive Fanreise nach Dallas. Inkludiert sind die Flüge, Nächtigungen und Sightseeing.
Aber auch als Nicht-Abonnent haben Sie die Chance auf richtig tolle Preise! Unter allen Nicht-Abonnenten verlosen wir zudem noch 90x2 Tickets für das WM-Test-Heimspiel am 1. Juni in Wien gegen Tunesien sowie 50 Original-ÖFB-Trikots, welche so begehrt sind, dass Sie zwischenzeitlich ausverkauft waren! Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 4. Mai, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.