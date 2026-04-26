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Als „Krone“-Abonnent

Gewinnen Sie eine Fanreise nach Dallas

Gewinnspiele
26.04.2026 18:30
(Bild: Wien Nord Serviceplan)

Jetzt heißt es wirklich: Mitmachen! Diese Chance darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Denn wir verlosen unter alle „Krone“ Abonnenten (Print & Digital) zwei sommerliche Fanreisen zum Fußball-Highlight des Jahres für jeweils zwei Personen nach Dallas. Inkludiert sind die Flüge, Nächtigungen und Sightseeing vor Ort. Zusätzlich können Sie auch noch Tickets für das WM-Test-Heimspiel am 1. Juni in Wien gegen Tunesien gewinnen und Original-ÖFB-Trikots.

Seit letztem Jahr ist es fix und Österreich hat sich das erste Mal in diesem Jahrtausend zu dem absoluten Fußball-Mega Event qualifiziert. Ganz Österreich jubelt seitdem und ist gespannt darauf, welche Spieler unser Teamchef Ralf Rangnick am 18. Mai in den Kader für die Endrunde mitnehmen will. 

Die neue ÖFB-Wäsche. Wir verlosen 50 Original-Trikots des Nationalteams.
Die neue ÖFB-Wäsche. Wir verlosen 50 Original-Trikots des Nationalteams.(Bild: Eva Manhart)

Mitmachen und gewinnen
Als „Krone“-Abonnent (Print & Digital) verlosen wir eine exklusive Fanreise nach Dallas. Inkludiert sind die Flüge, Nächtigungen und Sightseeing. 

Aber auch als Nicht-Abonnent haben Sie die Chance auf richtig tolle Preise! Unter allen Nicht-Abonnenten verlosen wir zudem noch 90x2 Tickets für das WM-Test-Heimspiel am 1. Juni in Wien gegen Tunesien sowie 50 Original-ÖFB-Trikots, welche so begehrt sind, dass Sie zwischenzeitlich ausverkauft waren! Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 4. Mai, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Mitmachen und gewinnen
Mit der "Krone" zum Highlight nach Dallas
Exklusiv für alle "Krone"-Abonnenten (Print & Digital)
  • Zwei Fanreisen zum Fußball-Highlight des Jahres für jeweils 2 Personen
Für alle "Krone"-Leser
  • 90x2 Tickets für Österreich - Tunesien am 1. Juni
  • 50 Orignal-ÖFB-Trikots
Alle Infos & Preise
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