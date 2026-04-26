Schütze über Trump: „Pädophiler, Vergewaltiger“

Das Dokument erhielt die Polizei von einem Verwandten des mutmaßlichen Schützen. Einem Bericht der „New York Post“ zufolge soll der Mann darin sogar zugegeben haben, Trump wie auch alle Mitglieder seiner Regierung töten zu wollen. Das Manifest trieft von Hass: „Ich bin nicht länger bereit, zuzulassen, dass ein Pädophiler, Vergewaltiger und Verräter meine Hände mit seinen Verbrechen befleckt“, schrieb Allen.