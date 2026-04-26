Als vor 50 Jahren im Friaul die Hölle losbrach

Am 6. Mai 1976 um 20.59 Uhr verändert sich bei unseren italiensichen Nachbarn im Friaul alles. Ein Erdbeben trifft die Region mit voller Wucht. Innerhalb von nur einer Minute werden ganze Orte zerstört und 989 Menschen getötet. Die „Krone“ blickt in einer zehnteiligen Serie zurück.
„Erst ein Rauschen, ein Zittern. Dann schwankt die Erde immer mehr, bis der Atem stockt und die Zeit stillzustehen scheint. Ein dumpf dröhnendes Geräusch durchbricht die Todesstille. Finsternis, Angst, Staub hüllt die Menschen und die Dörfer ein“, so schildern es Überlebende bis heute. Ihre Geschichten und Erlebnisse, aber auch die Hintergründe und Folgen der Katastrophe, die Österreich ebenfalls maßgeblich prägte, stehen im Mittelpunkt dieser Serie zum 50. Jahrestag des Bebens.
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