Jerich: Der Showmaster und sein großer Auftritt

Warum Eishockey? Das scheinen sich – nicht zuletzt angesichts der Unsummen, die er in die Graz99ers steckt – wohl viele zu fragen, die von Herbert Jerich hören, ihn kennen oder mit ihm zu tun haben. Vielleicht auch mit dem ein oder anderen Hintergedanken, der oststeirische Groß-Unternehmer und CEO des internationalen Speditions-Riesen „Jerich International“ könne ja auch in eine andere Teamsportart investieren