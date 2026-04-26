Jerich: Der Showmaster und sein großer Auftritt

Multi-Unternehmer, Familienvater, Eishockey-Fan: Herbert Jerich ist ein echter Tausendsassa. Unter seiner Regie als Klub-Boss führte er die 99ers zum ersten Titel der Klubgeschichte, dem ersten einer Grazer Mannschaft seit dem ATSE im Jahr 1978. Der Meisterpräsident im „Krone“-Porträt.
Warum Eishockey? Das scheinen sich – nicht zuletzt angesichts der Unsummen, die er in die Graz99ers steckt – wohl viele zu fragen, die von Herbert Jerich hören, ihn kennen oder mit ihm zu tun haben. Vielleicht auch mit dem ein oder anderen Hintergedanken, der oststeirische Groß-Unternehmer und CEO des internationalen Speditions-Riesen „Jerich International“ könne ja auch in eine andere Teamsportart investieren
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