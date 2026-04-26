LASK und Salzburg haben‘s noch in der eigenen Hand

Der LASK ist definitiv der Sieger der Runde. Die Linzer siegten in Hartberg am Sonntag ungefährdet 5:1 (2:0) und liegen nun mit dem regierenden Meister Sturm Graz an Punkten gleichauf – die Oberösterreicher werden aber aufgrund der „Abrundungsregel“ nach dem Grunddurchgang besser gereiht. Daher heißt der aktuelle Tabellenführer der österreichischen Bundesliga LASK. Und der ist – weil es kein direktes Duell mit Sturm mehr gibt – aktuell die einzige Mannschaft, die noch aus eigener Kraft Meister werden kann. Sturm Graz ist drei Runden vor Schluss aufgrund des erwurschtelten 1:1 daheim gegen die Wiener Austria auf fremde Hilfe angewiesen. Die Wiener Austria kann nach dem „X“ in Graz gar nicht mehr Meister werden. Hartberg sowieso nicht.