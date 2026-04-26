Drama bei Zentralfriedhof: Mann von Bim überfahren

Schrecklicher Unfall beim Wiener Zentralfriedhof: Am Sonntagabend wollte ein Mann (96) die Straßenbahngleise überqueren. Dabei wurde er von einer Garnitur der Linie 71 erfasst – mit fatalen Folgen.
Der Mann war Sonntagnachmittag auf der Simmeringer Hauptstraße im Bereich der Station „Zentralfriedhof 1. Tor“ unterwegs. Beim Wechseln auf die andere Straßenseite dürfte er die herannahende Bim, die in Fahrtrichtung Simmering unterwegs war, übersehen haben.
Notbremsung kam zu spät
Der Fahrer leitete laut Wiener Linien sofort eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der 96-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Binnen Minuten war ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Auch der Notarzthubschrauber war im Einsatz.
Doch die Reanimationsversuche durch die Berufsrettung Wien blieben erfolglos. Der betagte Mann verstarb noch an der Unfallstelle.
Fahrer wird psychologisch betreut
Die Wiener Linien bedauern den tragischen Unfall: „Wir möchten der Familie unser tiefstes Mitgefühl aussprechen“, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Der Straßenbahnfahrer wird vom Kriseninterventionsteam der Wiener Linien psychologisch betreut.
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