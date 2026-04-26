Drama bei Zentralfriedhof: Mann von Bim überfahren

Notbremsung kam zu spät

Der Fahrer leitete laut Wiener Linien sofort eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der 96-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Binnen Minuten war ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Auch der Notarzthubschrauber war im Einsatz.