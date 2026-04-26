Seit Jahren Saalfeldens Schotter-Schandfleck

Jetzt sind mehr als fünf Jahre vergangen. Passiert ist nichts: Die mit Bauzäunen abgegrenzte Schotterfläche wird nur für das Parken genutzt. „Es ist schrecklich“, spricht Manuela Marchner von einem „Schandfleck“ und spart nicht mit Kritik. „Wir Bürger hätten erwartet, dass rasch gebaut wird. Für das Ortsbild ist es einfach hässlich. Wenn es um den Sport ginge, wäre sicher schon was passiert.“