Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Es gehört gemacht“

Bitter! Auch Meister Haudum sagt für die WM ab

Eishockey
26.04.2026 20:02
Lukas Haudum hat jede Menge Grund zum Feiern – mit Blickrichtung WM vergeht im allerdings das ...
Lukas Haudum hat jede Menge Grund zum Feiern – mit Blickrichtung WM vergeht im allerdings das Lachen.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Nächster Ausfall für Österreichs Eishockey-Team vor der am 16. Mai beginnden A-WM in Zürich: Nach den NHL-Cracks Marco Kasper und Marco Rossi sowie Vinenz Rohrer und Oliver Achermann wird auch Lukas Haudum das Turnier in der Schweiz verpassen. Der 28-Jährige muss sich eigenen Angaben nach einer Operation unterziehen.

0 Kommentare

Haudum zählt zu den Routiniers im österreichischen Team, hätte in Zürich seine bereits siebente A-WM bestritten. Doch daraus wird nun nichts – denn der Angreifer, der jüngst mit den Graz 99ers den Meistertitel errungen hatte, sagte am Samstag Teamchef Roger Bader ab: „Ich musste absagen, da ich mich einer Operation unterziehen muss. Daher werde ich heuer leider nicht dabei sein“, erklärte Haudum in einem ORF-Interview.

„Zuletzt schlimmer geworden“
Zum bevorstehenden Eingriff meinte er: „Es ist nichts Schlimmes, aber es gehört gemacht, hat mich schon in den Play-offs beschäftigt. Es ist zuletzt leider schlimmer geworden.“ Zu den Chancen Österreichs in Zürich meinte er: „Ich traue dem Team trotzdem sehr viel zu. Unsere Arbeit hat in den letzten zwei, drei Jahren so richtig Früchte getragen. Die Ausfälle der NHL-Spieler spürst schon, die beiden sind extrem wichtig. Es wird vielleicht schwieriger heuer, das Ziel bleibt aber immer das Gleiche: der Klassenerhalt. Und dann schauen wir, was möglich ist.“

(Bild: GEPA)

Insgesamt wird Bader noch vier Cracks der Graz 99ers einberufen: „Ein Verteidiger und drei Stürmer werden Mittwochabend ins Teamcamp einrücken. Sie werden Donnerstag und Freitag trainieren, das Spiel am Donnerstag aber noch auslassen. Geplant ist, dass sie dann am Samstag in Garmisch-Partenkirchen aufs Eis treten“, verrät Roger Bader. Unter den vier sollten in jedem Fall Verteidiger Paul Stapelfeldt und Stürmer Paul Huber sein.

Lesen Sie auch:
Der Hauptplatz in Graz war in Orange getaucht.
Mega-Party
Stadt ist orange – Graz feiert Eishockey-Helden
26.04.2026

Das vierte der fünf Camps startet am Montag in Zell/See. Am Donnerstag (19 Uhr) empfängt man eben dort Deutschland zum Traditionsduell, am Samstag (17 Uhr) folgt das Retourspiel in Garmisch-Partenkirchen (GER). Restkarten für das Heimspiel sind über den ÖEHV-Ticketshop erhältlich, ORF SPORT + überträgt beide Spiele live.

Kader Österreich für das Camp in Zell/See
Tor: Kickert, Tolvanen (beide Salzburg), Vorauer (KAC)
Abwehr: Hackl (Vienna), Klassek (RPI Engineers/USA), Maier, Nickl, Unterweger (alle KAC), Schnetzer (Pioneers Vorarlberg), Söllinger (Linz), Steffler (Innsbruck), Wimmer (Salzburg), Wolf (Kloten)
Sturm: Baumgartner (Bern), M. Huber, Nissner, Schneider, Thaler (alle Salzburg), Kolarik (Peterborough Petes/USA), Koschek, Wallner (beide Vienna), Neubauer (Linz), Rebernig (VSV), Scherzer (RPI Engineers/USA), Schwinger, Van Ee, Waschnig (alle KAC), Zwerger (Ambri Piotta).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
26.04.2026 20:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
158.316 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
114.255 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Ski Alpin
Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“
112.000 mal gelesen
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilden gelten als Traumpaar im Ski-Zirkus. 
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1228 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
1105 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Innenpolitik
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
1049 mal kommentiert
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Mehr Eishockey
„Es gehört gemacht“
Bitter! Auch Meister Haudum sagt für die WM ab
Krone Plus Logo
99ers-Meisterpräsident
Jerich: Der Showmaster und sein großer Auftritt
Mega-Party
Stadt ist orange – Graz feiert Eishockey-Helden
Krone Plus Logo
Nach Eishockey-Titel
Die „Krone“ wählte die Top-6 der Meistertruppe
Krone Plus Logo
Plant Trainer-Karriere
Österreich? Ex-NHL-Ass denkt an eine Rückkehr

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf