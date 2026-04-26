Bitter! Auch Meister Haudum sagt für die WM ab

Nächster Ausfall für Österreichs Eishockey-Team vor der am 16. Mai beginnden A-WM in Zürich: Nach den NHL-Cracks Marco Kasper und Marco Rossi sowie Vinenz Rohrer und Oliver Achermann wird auch Lukas Haudum das Turnier in der Schweiz verpassen. Der 28-Jährige muss sich eigenen Angaben nach einer Operation unterziehen.
Haudum zählt zu den Routiniers im österreichischen Team, hätte in Zürich seine bereits siebente A-WM bestritten. Doch daraus wird nun nichts – denn der Angreifer, der jüngst mit den Graz 99ers den Meistertitel errungen hatte, sagte am Samstag Teamchef Roger Bader ab: „Ich musste absagen, da ich mich einer Operation unterziehen muss. Daher werde ich heuer leider nicht dabei sein“, erklärte Haudum in einem ORF-Interview.
„Zuletzt schlimmer geworden“
Zum bevorstehenden Eingriff meinte er: „Es ist nichts Schlimmes, aber es gehört gemacht, hat mich schon in den Play-offs beschäftigt. Es ist zuletzt leider schlimmer geworden.“ Zu den Chancen Österreichs in Zürich meinte er: „Ich traue dem Team trotzdem sehr viel zu. Unsere Arbeit hat in den letzten zwei, drei Jahren so richtig Früchte getragen. Die Ausfälle der NHL-Spieler spürst schon, die beiden sind extrem wichtig. Es wird vielleicht schwieriger heuer, das Ziel bleibt aber immer das Gleiche: der Klassenerhalt. Und dann schauen wir, was möglich ist.“
Insgesamt wird Bader noch vier Cracks der Graz 99ers einberufen: „Ein Verteidiger und drei Stürmer werden Mittwochabend ins Teamcamp einrücken. Sie werden Donnerstag und Freitag trainieren, das Spiel am Donnerstag aber noch auslassen. Geplant ist, dass sie dann am Samstag in Garmisch-Partenkirchen aufs Eis treten“, verrät Roger Bader. Unter den vier sollten in jedem Fall Verteidiger Paul Stapelfeldt und Stürmer Paul Huber sein.
Das vierte der fünf Camps startet am Montag in Zell/See. Am Donnerstag (19 Uhr) empfängt man eben dort Deutschland zum Traditionsduell, am Samstag (17 Uhr) folgt das Retourspiel in Garmisch-Partenkirchen (GER). Restkarten für das Heimspiel sind über den ÖEHV-Ticketshop erhältlich, ORF SPORT + überträgt beide Spiele live.
Kader Österreich für das Camp in Zell/See
Tor: Kickert, Tolvanen (beide Salzburg), Vorauer (KAC)
Abwehr: Hackl (Vienna), Klassek (RPI Engineers/USA), Maier, Nickl, Unterweger (alle KAC), Schnetzer (Pioneers Vorarlberg), Söllinger (Linz), Steffler (Innsbruck), Wimmer (Salzburg), Wolf (Kloten)
Sturm: Baumgartner (Bern), M. Huber, Nissner, Schneider, Thaler (alle Salzburg), Kolarik (Peterborough Petes/USA), Koschek, Wallner (beide Vienna), Neubauer (Linz), Rebernig (VSV), Scherzer (RPI Engineers/USA), Schwinger, Van Ee, Waschnig (alle KAC), Zwerger (Ambri Piotta).
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