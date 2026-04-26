Bitter! Auch Meister Haudum sagt für die WM ab

„Zuletzt schlimmer geworden“

Zum bevorstehenden Eingriff meinte er: „Es ist nichts Schlimmes, aber es gehört gemacht, hat mich schon in den Play-offs beschäftigt. Es ist zuletzt leider schlimmer geworden.“ Zu den Chancen Österreichs in Zürich meinte er: „Ich traue dem Team trotzdem sehr viel zu. Unsere Arbeit hat in den letzten zwei, drei Jahren so richtig Früchte getragen. Die Ausfälle der NHL-Spieler spürst schon, die beiden sind extrem wichtig. Es wird vielleicht schwieriger heuer, das Ziel bleibt aber immer das Gleiche: der Klassenerhalt. Und dann schauen wir, was möglich ist.“