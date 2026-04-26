Arsenal-Frauen feiern Halbfinal-Sieg über Lyon

Titelverteidiger Arsenal hat am Sonntag im Halbfinal-Hinspiel der Frauen-Champions-League vorgelegt. Die Gunners besiegten ohne die verletzte ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger Olympique Lyon zuhause nach Rückstand 2:1 (0:1).
Jule Brand brachte die Französinnen im Emirates Stadium in Führung (18.). Ein Eigentor von Ingrid Engen (59.) sowie ein Treffer von Olivia Smith (83.) führten zum Heimsieg der Engländerinnen.
Rückspiel am Samstag
Das Rückspiel findet am kommenden Samstag in Lyon statt. Im zweiten Halbfinale trennten sich Bayern München und der FC Barcelona 1:1. Die Entscheidung um den Finaleinzug fällt am Sonntag in Katalonien.
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