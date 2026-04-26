Mit Yoga und neuen Schlägern zum Triumph in China

Fast 1800 Tage blieb Golfer Bernd Wiesberger ein Turniersieg versagt. Jetzt ist der 40-Jährige zurück auf der Siegerstraße, genoss den Triumph bei den China Open emotional in vollen Zügen. Auf dem Weg dorthin drehte der Routinier an einigen Stellschrauben. Die „Krone“ verrät, an welchen.
Viele hatten Bernd Wiesberger schon abgeschrieben. Auch Sponsoren reduzierten die Zusammenarbeit. Aber der 40-Jährige glaubte weiter an sich und sein Können, drehte an vielen Schrauben. Am Sonntag gab es den Lohn, eroberte er mit dem Triumph bei den Volvo China Open in Schanghai seine erste Trophäe seit Mai 2021 bzw. seit 1792 Tagen. Insgesamt war es sein neunter Sieg auf der European Tour, die nun schon einige Zeit DP World Tour heißt. Der Weg zum Preisgeld-Scheck in Höhe von 400.172,05 Euro war reine Kopfsache.
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