Photovoltaik-Anlage auf Firmendach geriet in Brand

Noch ein Feuerwehr-Großeinsatz in der Steiermark: In Pischelsdorf brannte die Photovoltaik-Anlage auf einem Firmendach. 130 Einsatzkräfte waren vor Ort, der Innenbereich des Gebäudes blieb unbeschädigt.
Neben dem Waldbrand in Eisbach-Rein gab es am Sonntag noch einen weiteren Feuerwehr-Großeinsatz in der Steiermark – mit zum Glück glimpflichen Ausgang. In Pischelsdorf bemerkte gegen 13.55 Uhr ein vorbeifahrender Autofahrer schwarzen Rauch, der vom Dach eines Industriegebäudes aufstieg. Der Lenker verständigte sofort die Einsatzkräfte.
In der Folge rückten zehn Feuerwehren mit etwa 130 Personen und 15 Fahrzeugen aus. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Dank des Einsatzes von mehreren Atemschutztrupps konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden, ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile wurde verhindert. Auch Polizei und Rettung waren vor Ort, verletzt wurde aber niemand.
Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt bei einem am Dach montierten Gerät den Brand ausgelöst haben. Das Feuer griff auf Teile der Dachkonstruktion über, der Innenbereich blieb aber verschont. Die genaue Schadenshöhe liegt noch nicht vor.
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