Photovoltaik-Anlage auf Firmendach geriet in Brand

In der Folge rückten zehn Feuerwehren mit etwa 130 Personen und 15 Fahrzeugen aus. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Dank des Einsatzes von mehreren Atemschutztrupps konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden, ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile wurde verhindert. Auch Polizei und Rettung waren vor Ort, verletzt wurde aber niemand.