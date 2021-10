Muss nach Airbag-Auslösung immer der Akku raus?

Ford

„Grundsätzlich ist ein Batterietausch nicht vorgesehen.“ Maßgeblich für den Umfang der Havarie-Reparatur sind die Art des Unfalles sowie „einhergehende Fehlercodes oder Beschädigungen am Batteriegehäuse. Bei Beschädigungen informiert der Reparaturbetrieb eine technische Hotline bei Ford Europe, woraufhin ein “Man in Van“ vor Ort den Schaden an der Hochvolt-Batterie diagnostiziert.