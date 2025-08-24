Zuckersüßes Verstappen-Foto sorgt für Begeisterung

So tankt Max Verstappen Kraft! Der Weltmeister verbringt die Formel-1-Sommerpause gemeinsam mit seiner Tochter Lily und seiner Liebe Kelly Piquet.
In seinem jüngsten Instagram-Posting liefert Max Verstappen ganz private Einblicke. Er fügt drei Bilder sowie einen Clip aus seinem Sommerurlaub hinzu. Ein Schnappschuss zeigt den Niederländer mit seiner Tochter Lily, die Anfang Mai das Licht der Welt erblickt hatte.
Liebevoll kuschelt Verstappen mit seinem ganzen Stolz auf seiner Jacht. Ein Foto, das für Begeisterung sorgt und in wenigen Stunden bereits mehr als zwei Millionen Likes erzielte. „Gute Zeiten“, schreibt der 27-Jährige.
Auch Stieftochter mit dabei
Verstappen ist seit 2020 mit Kelly Piquet liiert. Die 36-Jährige ist die Tochter des brasilianischen Ex-Weltmeisters Nelson Piquet. Sie hat aus einer früheren Beziehung mit dem russischen ehemaligen Formel-1-Piloten Daniil Kwjat eine Tochter. Auch sie ist im Sommerurlaub mit dabei.
In einer Woche steht für Verstappen das Heimrennen in Zandvoort auf dem Programm. Für den Red-Bull-Piloten wird es dann vor seinen niederländischen Fans darum gehen, einen Weg aus dem Tief zu finden.
