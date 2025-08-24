Zuckersüßes Verstappen-Foto sorgt für Begeisterung

Auch Stieftochter mit dabei

Verstappen ist seit 2020 mit Kelly Piquet liiert. Die 36-Jährige ist die Tochter des brasilianischen Ex-Weltmeisters Nelson Piquet. Sie hat aus einer früheren Beziehung mit dem russischen ehemaligen Formel-1-Piloten Daniil Kwjat eine Tochter. Auch sie ist im Sommerurlaub mit dabei.