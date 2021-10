BMW i4: Ein Bayer gegen Tesla 3 und Porsche Taycan

Neues Navitainment

Der Innenraum unterscheidet sich nicht grundlegend von den klassischen Brüdern, im Deatil aber doch sehr. Ein Curved Display (=ein gebogener Bildschirm) fasst einen 12,3-Zoll-Tacho-Screen und einen 14,9-Zoll-Touchscreen zu einem großen zusammen, Bedienknöpfe gibt es fast keine mehr, es ist so ziemlich alles ins Display gewandert, auch die Klimabedienung. Die Bedieneinheit mit iDrive-Controller und den gewohnten Tasten drum herum bleibt aber erhalten, ebenso der Lautstärkeregler unterhalb des Displays. Das neue Bediensystem BMW Operating System 8 hat im Vergleich zur Vorgängerversion an Übersichtlichkeit eingebüßt. Außerdem ist der Klimakompressor nicht mehr abschaltbar, die Luft wird also grundsätzlich klimatisiert, es sei denn, man schaltet die Anlage komplett ab. Diese Funktion wird aber im Sommer 2022 per Over-the-Air-Update nachgereicht.