Sepp Straka abgeschlagen am Ende des Feldes

Bei 14 Schlägen Rückstand auf den Zehnten sind Strakas Chancen auf einen Toprang dahin. Er schlug bei regnerischen Bedingungen im East Lake Golf Club zwei Bälle ins Wasser, kassierte zwei Doppel-Bogeys und fünf weitere Schlagverluste bei nur zwei Birdies. Sollte der ÖGV-Golfer auch nach Runde 4 im Endklassement das Schlusslicht bilden, dürfte er sich immer noch mit 355.000 Dollar (knapp 306.000 Euro) Preisgeld trösten. Straka hat jedenfalls die letzte Gelegenheit verpasst, sich nochmals bei Europas Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald für einen Captain‘s Pick in Stellung zu bringen.