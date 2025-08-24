Sepp Straka abgeschlagen am Ende des Feldes

Die Berg- und Talfahrt von Golf-Ass Sepp Straka bei der Tour Championship in Atlanta (Georgia) ist auch am Samstag weitergegangen. Der 32-jährige Wiener spielte beim mit 40 Mio. Dollar dotierten PGA-Tourfinale nach Runden über 74 und 65 eine 77. Der Weltranglisten-Zwölfte liegt mit 216 Schlägen (6 über Par) abgeschlagen am Ende des Feldes auf Rang 30. In Führung liegen vor der Schlussrunde der US-Amerikaner Patrick Cantlay und der Engländer Tommy Fleetwood mit 16 unter Par.
Bei 14 Schlägen Rückstand auf den Zehnten sind Strakas Chancen auf einen Toprang dahin. Er schlug bei regnerischen Bedingungen im East Lake Golf Club zwei Bälle ins Wasser, kassierte zwei Doppel-Bogeys und fünf weitere Schlagverluste bei nur zwei Birdies. Sollte der ÖGV-Golfer auch nach Runde 4 im Endklassement das Schlusslicht bilden, dürfte er sich immer noch mit 355.000 Dollar (knapp 306.000 Euro) Preisgeld trösten. Straka hat jedenfalls die letzte Gelegenheit verpasst, sich nochmals bei Europas Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald für einen Captain‘s Pick in Stellung zu bringen.
Trump kündigt Ryder-Cup-Besuch an
US-Präsident Donald Trump gab indes bekannt, den Ryder Cup auf dem Bethpage Black Course in Farmingdale/New York am Freitag, 26. September besuchen zu wollen.
