„Putin ist radikal und machtbesessen, aber …“

Freitagnachmittag im „Brahms“ vis-à-vis der Hofburg und dem Leopoldsbrunnen. „Hier esse ich jeden Mittwoch zu Mittag“, erzählt Gerhard Mangott, „und auch sonst bin ich immer wieder mal hier.“ Sein Büro an der „Sowi”, dem Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Innsbrucker Uni, ist nur ein paar Gehminuten entfernt. Der Russland-Kenner ist wie immer perfekt gekleidet - grauer Anzug, gepunktetes Hemd und eine fest sitzende dunkelrote Krawatte -, und bestellt einen kleinen Espresso. Obwohl keine Fernsehkameras dabei sind, spricht er hoch konzentriert und fehlerfrei. Allein am Dienstag, als Selenskyj und halb Europa im Weißen Haus in Washington zu Gast waren, gab der Politologe 14 Interviews, alle per Zoom oder am Telefon. „Unseres ist das erste persönliche“, stellt Mangott fest und rückt lächelnd seine ovalen Augengläser zurecht.