Sexy Glitzerlook

Sarah Engels sorgt mit J.Lo-Vibes für Begeisterung

Society International
24.08.2025 10:39
Sarah Engels rockte bei der ZDF-Sommerparty von Giovanni Zarrella die Bühne und erfreute ihre ...
Sarah Engels rockte bei der ZDF-Sommerparty von Giovanni Zarrella die Bühne und erfreute ihre Fans mit einem Glitzerlook, der an die sexy Bühnenoutfits von Superstar Jennifer Lopez erinnerte.(Bild: AEDT / Action Press / picturedesk.com)

Sarah Engels hat allen Grund zur Freude: Vor wenigen Tagen durfte sie sich über süße Baby-News freuen, außerdem ist ihr musikalisches „Baby“ gerade auf den Markt gekommen. Und ihre Fans durften sich am Samstagabend über eine sexy Performance freuen ...

Denn Sarah Engels war zu Gast bei der ZDF-Sommerparty von Giovanni Zarrella und sorgte mit ihrem Auftritt für jede Menge Stimmung. Zum ABBA-Hit „Gimme! Gimme! Gimme!“, den sie auch für ihr neues Album „Strong Girls Club“ coverte sorgte sie in der Halle für jede Menge Stimmung.

Heiße Kurven und cooler Disco-Sound
Und auch Engels‘ Look hätte nicht besser zum neu aufgelegten Disco-Schlager der 70er-Jahre passen können. Die Ex-„DSDS“-Kandidatin war nämlich in ein cooles Glitzer-Outfit mit Fransenrock geschlüpft, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte. 

Hier können Sie sich durch die Bilder von Sarah Engels‘ sexy Bühnenoutfit klicken:

Ein Look, der wahre J.Lo-Vibes versprühte. Denn der US-Megastar ist bekannt für seine sexy Bühnen-Outfits, die nicht nur viel Glamour versprühen, sondern meist auch knapp bemessen sind.

Hier können Sie sich einen Ausschnitt von Sarah Engels‘ Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ anschauen:

Auf Instagram teilte Engels nicht nur stolz Fotos ihres Glitzerlooks, sondern auch einen Ausschnitt ihres Live-Auftritts in der Show von Entertainer Giovanni Zarrella, bei der unter anderem auch Schlagerlegende Howard Carpendale, Sasha-Alter-Ego Dick Brave und die italienische Kultband Ricchi E Poveri zu Gast waren.

Engels wurde Tante
Neben dem neuen Album gibt es für Sarah Engels aber auch privat jede Menge Grund zur Freude. Wie sie ihren Fans nämlich erst vor wenigen Tagen verraten hat, wurde sie Tante. Ihr Bruder Gianluca Engels wurde Papa einer Tochter.

Unter dem Posting der stolzen Eltern drückte auch die Sängerin ihre Freude aus. „Willkommen auf der Welt, kleine Prinzessin. Ich lieb dich jetzt schon unfassbar doll & bin stolz auf euch zwei“, jubelte sie. 

