Was Putin vorhat – und ob wir uns sorgen sollten

Kühllaster wurde vor zehn Jahren zu Massengrab
Grauen von Parndorf
Das Alaska-Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin hat zwar neue Hoffnung auf Bewegung im Ukraine-Krieg geweckt, doch die Zweifel überwiegen. Europäische Partner fragen, ob Putin wirklich Frieden will – oder ob er nur Zeit gewinnen möchte. Außenminister Lawrow machte rasch klar, worum es Moskau tatsächlich geht: Russland will bei allen Sicherheitsgarantien für die Ukraine ein Mitspracherecht – ein Vetorecht, das weit über Kiew hinausreicht.
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Europa in eine neue Unsicherheit gestürzt. Was jahrzehntelang als stabile Ordnung galt – die Achtung von Grenzen, die Zurückhaltung der Großmächte und die Hoffnung auf Kooperation mit Moskau – zerbricht vor den Augen der Welt.
