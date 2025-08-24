Was Putin vorhat – und ob wir uns sorgen sollten

Das Alaska-Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin hat zwar neue Hoffnung auf Bewegung im Ukraine-Krieg geweckt, doch die Zweifel überwiegen. Europäische Partner fragen, ob Putin wirklich Frieden will – oder ob er nur Zeit gewinnen möchte. Außenminister Lawrow machte rasch klar, worum es Moskau tatsächlich geht: Russland will bei allen Sicherheitsgarantien für die Ukraine ein Mitspracherecht – ein Vetorecht, das weit über Kiew hinausreicht.