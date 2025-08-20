BYD Sealion 7: China-Premium zum Superpreis?

Dazu kommt, dass das Auto eher nicht für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt ist, obwohl es 215 km/h läuft. Schnell fahren ist richtig anstrengend, weil der Sealion nicht gern geradeaus fährt. Man muss sich sehr konzentrieren, weil der Geradeauslauf auf der Autobahn wirklich schlecht ist. Die Lenkung stellt nicht gut zur Mitte zurück, ist um die Mittellage schwammig.