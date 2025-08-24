Einigung! Donnarumma vor Wechsel zu England-Gigant

Es wird immer konkreter! PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester City.
Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat sich der 26-jährige Italiener mit dem Premier-League-Giganten auf einen Deal geeinigt. Ein langfristiger Vertrag für den italienischen Torhüter liegt bereit, derzeit laufen noch die Verhandlungen über eine Ablösesumme mit PSG.
Donnarumma war von PSG-Trainer Luis Enrique unter großem medialen Getöse ausgebootet worden. Ein Rauswurf, der überraschend kam. Der Super-Keeper hatte einen erheblichen Anteil am ersten Champions-League-Triumph der Pariser.
Ederson zu „Gala“?
Der Wechsel von Donnarumma hängt auch von der Zukunft von Ederson ab, der seinen Stammplatz bei Manchester City an James Trafford verloren hatte. Ederson wird weiter intensiv mit Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.