Vertrag liegt bereit

Einigung! Donnarumma vor Wechsel zu England-Gigant

Fußball International
24.08.2025 11:09
Gianluigi Donnarumma steht vor einem Wechsel auf die britische Insel.
Gianluigi Donnarumma steht vor einem Wechsel auf die britische Insel.(Bild: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Es wird immer konkreter! PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester City.

0 Kommentare

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat sich der 26-jährige Italiener mit dem Premier-League-Giganten auf einen Deal geeinigt. Ein langfristiger Vertrag für den italienischen Torhüter liegt bereit, derzeit laufen noch die Verhandlungen über eine Ablösesumme mit PSG.

Donnarumma war von PSG-Trainer Luis Enrique unter großem medialen Getöse ausgebootet worden. Ein Rauswurf, der überraschend kam. Der Super-Keeper hatte einen erheblichen Anteil am ersten Champions-League-Triumph der Pariser.

Lesen Sie auch:
Gianluigi Donnarumma wurde in Paris verabschiedet. 
Eiskalt aussortiert
Emotionale Szenen nach plötzlichem Rauswurf
23.08.2025

Ederson zu „Gala“?
Der Wechsel von Donnarumma hängt auch von der Zukunft von Ederson ab, der seinen Stammplatz bei Manchester City an James Trafford verloren hatte. Ederson wird weiter intensiv mit Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht.

