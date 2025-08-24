Vorteilswelt
Neuzugang: Auch Gruens Freundin Österreicherin

Sport-Mix
24.08.2025 11:01
Aaron Gruen und Katie Goldenberg im Prater
Aaron Gruen und Katie Goldenberg im Prater(Bild: Olaf Brockmann)

Es bahnt sich ein Neuzugang für Österreichs Leichtathletik an. Auch die Freundin von unserem Marathon-Rekordler Aaron Gruen, Katie Goldenberg, hat jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. 

0 Kommentare

Auch sie ist Marathonläuferin und Elitestudentin wie Aaron, auch ihre jüdischen Vorfahren flüchteten in der Nazi-Zeit aus Österreich in die USA. Interessante Duplizität in den Lebensgeschichten der beiden ...

Beim VCM in neue Regionen?
Katie Goldenberg weist derzeit zwar „nur“ eine persönliche Bestzeit im Marathonlauf von 2:53:39 auf, diese erzielte sie aber noch als reine Hobbyläuferin – übrigens in Rockland Lake State Park heuer am 29. März, also am Vortag jenes Marathons, bei dem Aaron Gruen dort mit 2:09:53 seinen sensationellen ÖLV-Rekordgelaufen war. Aber wer weiß? Auch Aaron war neben seinen vielen Studien lange Zeit ein Hobbyläufer, bevor ihm der Durchbruch zur internationalen Klasse und sogar zur WM in Tokio gelang. Vielleicht läuft Katie Goldenberg schon beim Vienna City Marathon am 19. April 2026 in neue Regionen vor. Für Wien haben Aaron und Katie jeweils schon ihre Startzusagen.

Katie Goldenberg und Aaron Gruen bei einem gemeinsamen Wettkampf
Katie Goldenberg und Aaron Gruen bei einem gemeinsamen Wettkampf(Bild: zVg)

Bei der World Athletics wird Katie Goldenberg derzeit unter dem Code Nummer 15219782 mit all ihren Statistiken und persönlichen Details als US-Amerikanerin geführt. Auch Aaron war beim Weltverband zunächst für die USA gemeldet, wechselte dann aber mit Zustimmung der beiden betreffenden nationalen Verbände zum ÖLV.

Rennen in Europa
„Mit Sicherheit werde ich in nächster Zeit in den USA und Europa Rennen bestreiten. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt“, sagt Katie Goldenberg, „noch habe ich mich nicht entschieden, für welches Land ich später bei möglichen Wettkämpfen starten will.“ Ob als Amerikanerin oder als Österreicherin. Für die USA spreche, dass sie dort aufgewachsen sei, für Österreich die enge Verbundenheit durch ihre Abstammung.

Die Goldenberg-Familie
Die Goldenberg-Familie(Bild: Privat)

1939 Flucht aus Wien
Ihr Großvater Fred floh um 1939 aus Wien, nachdem er von der Hitler-Jugend attackiert worden war, in die Schweiz. Dort wurde er in einem Camp für junge jüdische Männer aufgenommen, Fred war zunächst alleine in der Schweiz, vereinigte dort die Familie, die dann über Belgien „mit einem der letzten Schiffe für jüdische Emigranten in die USA“ flüchten konnte und sich in New Jersey niederließ.

Katie Goldenbergs Großvater Fred, der 1939 aus Wien flüchtete
Katie Goldenbergs Großvater Fred, der 1939 aus Wien flüchtete(Bild: Privat)

Jetzt erhielt Katie gemäß Paragraph 58c, Absatz 1a des Staatsbürgerschaftshesetzes von 1985 die österreichische Staatsbürgerschaft. So wie Aaron vor drei Jahren. Dass sie eine solch ähnliche Lebensgeschichte haben, entdeckten die beiden erst, nachdem sie schon einige Zeit befreundet waren.

Porträt von Olaf Brockmann
Olaf Brockmann
