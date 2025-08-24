Neuzugang: Auch Gruens Freundin Österreicherin

Beim VCM in neue Regionen?

Katie Goldenberg weist derzeit zwar „nur“ eine persönliche Bestzeit im Marathonlauf von 2:53:39 auf, diese erzielte sie aber noch als reine Hobbyläuferin – übrigens in Rockland Lake State Park heuer am 29. März, also am Vortag jenes Marathons, bei dem Aaron Gruen dort mit 2:09:53 seinen sensationellen ÖLV-Rekordgelaufen war. Aber wer weiß? Auch Aaron war neben seinen vielen Studien lange Zeit ein Hobbyläufer, bevor ihm der Durchbruch zur internationalen Klasse und sogar zur WM in Tokio gelang. Vielleicht läuft Katie Goldenberg schon beim Vienna City Marathon am 19. April 2026 in neue Regionen vor. Für Wien haben Aaron und Katie jeweils schon ihre Startzusagen.