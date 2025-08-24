Nächste Sensation! ÖFB-Legionär zeigt groß auf

David Affengruber zeigt in Spanien groß auf! Beim sensationellen 1:1 von Aufsteiger Elche am Samstag bei La-Liga-Topklub Atletico Madrid zählte der ÖFB-Legionär zu den besten Akteuren auf dem Rasen.
Vor einer Woche hatte Elche bereits Betis Sevilla einen Punkt abgeknöpft, jetzt gab’s auch völlig überraschend ein Remis bei Atletico. Affengruber, der in der Innenverteidigung durchspielte, gewann sieben seiner acht Zweikämpfe und glänzte mit drei Balleroberungen sowie sechs Klärungsaktionen.
Alexander Sörloth brachte die Rojiblancos zwar nach einem Sprint in die Tiefe früh in Führung (8.). Die Gäste aus der Region Valencia glichen nach einer Viertelstunde nach einem Konter durch Rafa Mir aber aus.
Atletico verzeichnete ein deutliches Chancenplus, doch die Elche-Abwehr brachte auch dank eines starken Affengruber den Punkt über die Zeit.
Schon bald im ÖFB-Team?
Ist der 24-Jährige somit schon bald ein Thema fürs Nationalteam? „Das liegt nicht in meiner Hand. Ich zerbreche mir nicht den Kopf über eine Einberufung. Meine Leistung muss passen, dann sehen wir weiter“, sagte Affengruber zuletzt gegenüber der „Krone“.
Kommentare
