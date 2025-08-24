Nächste Sensation! ÖFB-Legionär zeigt groß auf

Schon bald im ÖFB-Team?

Ist der 24-Jährige somit schon bald ein Thema fürs Nationalteam? „Das liegt nicht in meiner Hand. Ich zerbreche mir nicht den Kopf über eine Einberufung. Meine Leistung muss passen, dann sehen wir weiter“, sagte Affengruber zuletzt gegenüber der „Krone“.