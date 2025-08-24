Schulleiter wusste nichts von „Phantom-Lehrerin“

Hat Lehrerin nebenbei gearbeitet?

Die Frau wehrte sich jedoch mithilfe ihres Anwalts gerichtlich gegen die Untersuchung. Sowohl das Verwaltungsgericht als auch das Oberverwaltungsgericht für Nordrhein-Westfalen wiesen ihre Beschwerde jedoch zurück. Während die Aufarbeitung läuft, gibt es einen neuen Verdacht: Im Internet finden sich Einträge zu einer Heilpraktikerin mit identem Namen, die nach 2009 entstanden sein sollen. Sie selbst habe in sozialen Medien eine Zusatzausbildung angegeben. Wann diese gemacht wurde, ließ die Beamtin offen.