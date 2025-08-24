Für echte Rennfahrer: Porsche bringt neuen 911 Cup

Porsche dreht an der Leistungsschraube: Der neue 911 Cup für die Saison 2026 kommt nicht nur stärker, sondern auch bissiger und smarter auf die Piste.
Zehn PS mehr stehen jetzt auf dem Datenblatt – der 4,0-Liter-Sechszylinder-Boxer schöpft satte 520 PS. Technik wie Einzeldrosselklappen und längere Ventilöffnungszeiten stammen direkt vom Serien-GT3.
Mehr Speed, weniger Stress
Porsche hat aber nicht nur an der Power gefeilt, sondern auch ans Drumherum gedacht. Neben mehr Leistung standen niedrigere Einsatzkosten und einfacheres Handling im Lastenheft. Eine robustere Kupplung, automatischer Motorneustart, Stroboskop-Bremslichter sowie verbesserte Bremsanlage mit Bosch-Renn-ABS erhöhen Standfestigkeit und Sicherheit und erlauben schnellere Starts.
Neues Bugteil, optimierter Unterboden, Louvres in den Kotflügeln, modifizierter Heckflügel – alles für besseren Grip und höhere Kurvengeschwindigkeiten.
Cockpit mit Profi-Upgrade
Im Innenraum wartet ein neues Multifunktionslenkrad mit zentralen Reglern für ABS und Traktionskontrolle. Viele Einstellungen lassen sich nun direkt im Auto vornehmen – Laptop überflüssig. Dazu gibt’s frische Michelin-Slicks, maßgeschneidert für den Cup.
Preislich ist der Einstieg in diese Rennliga alles andere als billig: 269.000 Euro netto. Ab 2026 kämpft der 911 Cup in Serien wie dem Porsche Mobil 1 Supercup und diversen Carrera Cups um Hundertstel – und um die Gunst der schnellsten Kundensportler.
Wer hier einsteigt, spielt nicht „Auto fahren“. Der fährt Vollgas im Grenzbereich.
