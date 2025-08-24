Für echte Rennfahrer: Porsche bringt neuen 911 Cup

Mehr Speed, weniger Stress

Porsche hat aber nicht nur an der Power gefeilt, sondern auch ans Drumherum gedacht. Neben mehr Leistung standen niedrigere Einsatzkosten und einfacheres Handling im Lastenheft. Eine robustere Kupplung, automatischer Motorneustart, Stroboskop-Bremslichter sowie verbesserte Bremsanlage mit Bosch-Renn-ABS erhöhen Standfestigkeit und Sicherheit und erlauben schnellere Starts.