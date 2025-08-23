Vorteilswelt
Teurer Tausendsassa

Da fehlt doch was? Dieses Bike kommt wirklich!

Motor
23.08.2025 08:50
Das „Go“ vom schwedischen Start-up Noll
Das „Go“ vom schwedischen Start-up Noll(Bild: Noll)

Mit dem „Go“ will das schwedische Start-up Noll das Pedelec neu erfinden: nabenlose Räder, Dual-Drive-Antrieb, futuristische Linien – alles da für den Wow-Effekt. Nur: Eine ähnliche Vision namens Reevo scheiterte schon mal grandios.

Noll meint, es besser zu können. In Sachen Antrieb ist von Dual-Drive die Rede, es werden wohl zwei Motoren für Schub sorgen. Interessant ist auch der ungewöhnliche Pedalantrieb: Per Riemen wird ein kleines Ritzel vor dem Hinterrad bewegt. Vermutlich überträgt das System keine direkte Muskelkraft, sondern liefert Impulse an den elektronisch geregelten Antrieb - ähnlich wie bei einem Ride-by-Wire-Prinzip für E-Bikes.

Akku kann Smartphone laden
Der Rahmen: klassisches Diamantformat, aber aus markanten, kantigen Rohren, wie aus einem Lego-Technic-Set. Akku? Im Unterrohr versteckt, Intube-Style, lädt via USB-C und kann nebenbei als Powerbank das Smartphone füttern.

Die Räder: Felgen fix am Rahmen, Reifen rotieren frei darin. Wo andere Fahrräder Speichen haben, kann man hier Taschen, Zusatzakkus oder gleich die Campingküche festmachen. Okay, Letzteres geht vielleicht zu weit.

Die seitlichen Leuchten blinken sogar beim Abbiegen – mehr Tron geht nicht. Trotz Sci-Fi-Look: Alltagstauglich mit Schutzblechen, hydraulischen Bremsen, Touchscreen im Vorbau und App-Anbindung. 2026 soll’s losgehen – als limitierte Signature Edition, reservierbar online für 250 Euro. Preis: satte 7000 Euro.

