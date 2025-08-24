Vor Duell mit ÖTV: Fucsovics feiert Titelpremiere

Der 33-Jährige besiegte am Samstag (Ortszeit) in Winston-Salem im US-Bundesstaat North-Carolina den Niederländer Botic van de Zandschulp 6:3 und 7:6(3). Bei seinen beiden davor einzigen Titelgewinnen auf der Tour hatte Fucsovics 2018 in Genf und 2024 in Bukarest jeweils auf Sand triumphiert.