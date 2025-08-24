Vor Duell mit ÖTV: Fucsovics feiert Titelpremiere

Nur knapp drei Wochen vor dem Davis-Cup-Duell in Debrecen mit Österreich auf Hartplatz hat der Ungar Marton Fucsovics seinen ersten ATP-Titel auf diesem Belag geholt.
Der 33-Jährige besiegte am Samstag (Ortszeit) in Winston-Salem im US-Bundesstaat North-Carolina den Niederländer Botic van de Zandschulp 6:3 und 7:6(3). Bei seinen beiden davor einzigen Titelgewinnen auf der Tour hatte Fucsovics 2018 in Genf und 2024 in Bukarest jeweils auf Sand triumphiert.
Nun in den Top-60
Er schiebt sich damit in der Weltrangliste in die Top-60 knapp hinter seinem Landsmann Fabian Maroszan, ebenfalls für das Heim-Duell am 12./13. September mit Österreich nominiert.
ÖTV-Führungsspieler Filip Misolic steht knapp in den Top-100, er hatte in Winston-Salem wie auch der ebenso für die Einzel-Matches gegen Ungarn erwartete Sebastian Ofner sein Auftakt-Match in Winston-Salem verloren.
