Wie die KI das Burgenland regieren würde

A3-Ausbau sinnvoll, aber ...

Ein anderes, seit Jahren brennendes Thema ist die mögliche Verlängerung der A3 bis zur Grenze Klingenbach. Hier wägt ChatGPT die Vor- und Nachteile ab. Ein Ausbau würde die Ortskerne entlasten und wirtschaftliche Vorteile bringen, meint die KI. Andererseits bestehe die Gefahr einer „Transit-Hölle“ mit Lärm, Feinstaub und Emissionen. Einen Ausbau der A3 hält der Chatbot für sinnvoll, allerdings nur, wenn die betroffenen Gemeinden eingebunden werden und es strikte Umweltkriterien sowie verkehrsregulierende Maßnahmen gibt. Ohne diese würde eine reine Transitroute drohen, warnt die KI.