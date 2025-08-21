Durchschlängeln & Co: Motorrad-Mythen aufgeklärt

Durch den Verkehr schlängeln – erlaubt oder verboten?

Vor roten Ampeln oder im Stau ist das Vorfahren zwischen stehenden Fahrzeugen in Österreich grundsätzlich erlaubt – allerdings gibt es keinen totalen Freibrief fürs Vorbeifahren, es muss „ausreichend Platz zur Verfügung stehen“. Das bedeutet: Sperrlinien dürfen dabei nicht überfahren werden und das Befahren des Pannenstreifens (ohne Panne) oder der Rettungsgasse ist ebenfalls verboten und strafbar.