ÖFB-Kicker verwechselt: Jetzt spricht Moderatorin

Mit ihrer Spieler-Verwechslung bei der Sky-Übertragung nach dem Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen (4:1) hat Sky-Moderatorin Katharina Kleinfeldt für Schlagzeilen gesorgt. Nach ihrem Blackout meldet sich die Reporterin nun zu Wort.
Was war passiert? ÖFB-Legionär Marco Friedl hatte nach dem Schlusspfiff sein Trikot getauscht, kam deshalb mit dem Dress von Frankfurt-Keeper Michael Zetterer, der bis vor Kurzem sein Teamkollege in Bremen war, zum Interview. Das brachte die Moderatorin des TV-Senders offenbar aus dem Konzept, sie verwechselte den Österreicher mit dem Eintracht-Kicker und wollte wissen, ob „das der Auftaktsieg“ sei, den er erwartet habe.
Hier die Szene im Video:
„Das hat mich leider verwirrt“
„Die Situation ist mir sehr unangenehm und ärgert mich“, sagt die Journalistin auf dpa-Anfrage nun am Tag danach. „Ich hoffe, dass Marco mit ein paar Tagen Abstand darüber schmunzeln kann!“
Und sie ergänzt: „Vor dem Spiel habe ich Marco Friedl noch beim Bus interviewt. Das Eintracht-Trikot hat mich nach Abpfiff dann leider einfach für den Moment verwirrt, sodass mir diese unglückliche Verwechslung unterlaufen ist.“
