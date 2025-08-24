ÖFB-Kicker verwechselt: Jetzt spricht Moderatorin

Was war passiert? ÖFB-Legionär Marco Friedl hatte nach dem Schlusspfiff sein Trikot getauscht, kam deshalb mit dem Dress von Frankfurt-Keeper Michael Zetterer, der bis vor Kurzem sein Teamkollege in Bremen war, zum Interview. Das brachte die Moderatorin des TV-Senders offenbar aus dem Konzept, sie verwechselte den Österreicher mit dem Eintracht-Kicker und wollte wissen, ob „das der Auftaktsieg“ sei, den er erwartet habe.