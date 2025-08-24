Vorteilswelt
Blackout live im TV

ÖFB-Kicker verwechselt: Jetzt spricht Moderatorin

Bundesliga
24.08.2025 10:29
Katharina Kleinfeldt verwechselte Werder-Bremen-Legionär Marco Friedl.
Katharina Kleinfeldt verwechselte Werder-Bremen-Legionär Marco Friedl.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot Sky)

Mit ihrer Spieler-Verwechslung bei der Sky-Übertragung nach dem Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen (4:1) hat Sky-Moderatorin Katharina Kleinfeldt für Schlagzeilen gesorgt. Nach ihrem Blackout meldet sich die Reporterin nun zu Wort.

Was war passiert? ÖFB-Legionär Marco Friedl hatte nach dem Schlusspfiff sein Trikot getauscht, kam deshalb mit dem Dress von Frankfurt-Keeper Michael Zetterer, der bis vor Kurzem sein Teamkollege in Bremen war, zum Interview. Das brachte die Moderatorin des TV-Senders offenbar aus dem Konzept, sie verwechselte den Österreicher mit dem Eintracht-Kicker und wollte wissen, ob „das der Auftaktsieg“ sei, den er erwartet habe.

„Das hat mich leider verwirrt“
„Die Situation ist mir sehr unangenehm und ärgert mich“, sagt die Journalistin auf dpa-Anfrage nun am Tag danach. „Ich hoffe, dass Marco mit ein paar Tagen Abstand darüber schmunzeln kann!“

Und sie ergänzt: „Vor dem Spiel habe ich Marco Friedl noch beim Bus interviewt. Das Eintracht-Trikot hat mich nach Abpfiff dann leider einfach für den Moment verwirrt, sodass mir diese unglückliche Verwechslung unterlaufen ist.“

