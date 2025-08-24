Vorteilswelt
Daniel Zadra im Talk

„Regierung will mit dem Kopf durch die Wand“

Vorarlberg
24.08.2025 10:25
Daniel Zadra geht mit der Politik der Landesregierung hart ins Gericht.
Daniel Zadra geht mit der Politik der Landesregierung hart ins Gericht.(Bild: Mathis Fotografie)

Kein Maß, kein Ziel: Grünen-Chef Daniel Zadra ärgert sich über die „Betonpolitik“ von Schwarz-Blau und deren Sparpläne. Die Landesregierung in Vorarlberg agiere planlos und setzte die falschen Prioritäten.

0 Kommentare

„Krone“: Herr Zadra, was stört Sie als Chef der größten Oppositionspartei an der Landesregierung am meisten?
Daniel Zadra: Es sind zwei Dinge: Zum einen, die Prioritätensetzung der Landesregierung, zum anderen, wie diese Prioritätensetzung verfolgt wird. Das Ziel von Schwarz-Grün war klar – nämlich chancenreichster Lebensraum für Kinder zu werden. Unter Schwarz-Blau wurden die Kinder aus dem Fokus genommen, mit dem Stadttunnel und dem Utopie-Projekt S18 gibt es stattdessen zwei Projekte im Straßenbau.

Sonja Schlingensiepen
Sonja Schlingensiepen
Mehr Krone+ Artikel

Loading
Vorarlberg
