„Regierung will mit dem Kopf durch die Wand“
Daniel Zadra im Talk
Kein Maß, kein Ziel: Grünen-Chef Daniel Zadra ärgert sich über die „Betonpolitik“ von Schwarz-Blau und deren Sparpläne. Die Landesregierung in Vorarlberg agiere planlos und setzte die falschen Prioritäten.
„Krone“: Herr Zadra, was stört Sie als Chef der größten Oppositionspartei an der Landesregierung am meisten?
Daniel Zadra: Es sind zwei Dinge: Zum einen, die Prioritätensetzung der Landesregierung, zum anderen, wie diese Prioritätensetzung verfolgt wird. Das Ziel von Schwarz-Grün war klar – nämlich chancenreichster Lebensraum für Kinder zu werden. Unter Schwarz-Blau wurden die Kinder aus dem Fokus genommen, mit dem Stadttunnel und dem Utopie-Projekt S18 gibt es stattdessen zwei Projekte im Straßenbau.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.