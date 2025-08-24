„Regierung will mit dem Kopf durch die Wand“

„Krone“: Herr Zadra, was stört Sie als Chef der größten Oppositionspartei an der Landesregierung am meisten?

Daniel Zadra: Es sind zwei Dinge: Zum einen, die Prioritätensetzung der Landesregierung, zum anderen, wie diese Prioritätensetzung verfolgt wird. Das Ziel von Schwarz-Grün war klar – nämlich chancenreichster Lebensraum für Kinder zu werden. Unter Schwarz-Blau wurden die Kinder aus dem Fokus genommen, mit dem Stadttunnel und dem Utopie-Projekt S18 gibt es stattdessen zwei Projekte im Straßenbau.