Stefanie Hertel erfüllt Stefan Mross Herzenswunsch

Diese Bitte konnte Stefanie Hertel ihrem Ex-Ehemann nicht abschlagen. Weil der Schlagerstar um seine geliebte Mama trauert, sprang die Sängerin kurzerhand bei „Immer wieder sonntags“ ein.
Ende der Woche wurde bekannt, dass Stefan Mross‘ Mutter im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Für den beliebten Musiker ein großer Schock, denn dass Mross ein sehr enges Verhältnis mit seiner Mutter, die zuletzt an fortschreitender Demenz litt, hatte, war kein Geheimnis.
„Wir denken an dich“
Wie der SWR in einem Statement mitteilte, wollte der 49-Jährige „in den schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten sein“, weshalb Stefanie Hertel auf Ersuchen von Mross am Wochenende die beliebte TV-Show „Immer wieder sonntags“ übernehmen werde.
In der Live-Show am Sonntag richtete Hertel schließlich nachdenkliche Worte an die Zuschauer. Es sei eine ganz besondere Ausgabe von „Immer wieder sonntags“, erklärte sie. Nicht nur, weil es die letzte vor dem großen Finale wäre. Es sei auch die Sendung, die Stefan Mross aus familiären Gründen nicht moderieren wird.
„Lieber Stefan, ich kann an dieser Stelle nur sagen: Ich kann deine Trauer total nachempfinden“, richtete die Sängerin ihre Worte schließlich direkt an Mross. „Und wir alle, hier in der ,Immer wieder sonntags‘-Arena, meine Familie und ich, wir sind jetzt ganz, ganz fest bei dir. Wir denken an dich.“
„War sofort klar, dass ich einspringe“
Dass Hertel ihrem Ex diesen Herzenswunsch nicht abschlagen konnte, das verriet sie bereits vor der Show in einem Statement, das sie in ihrer Instagram-Story veröffentlichte.
„Als ich erfahren habe, dass die Idee von Eva (Luginger, Mross‘ Lebensgefährtin, Anm.) kam und Stefan sich damit gut fühlt, war für mich sofort klar, dass ich einspringe und er in Ruhe Abschied nehmen kann“, hieß es in der Nachricht. „Seiner Familie und ihm wünschen Lanny und ich viel Kraft.“
Beliebte Sonntags-Show
Die Volksmusik-Stars Stefanie Hertel und Stefan Mross waren von 2006 bis 2012 verheiratet. Das Ex-Paar pflegt nach der Scheidung ein freundschaftliches Verhältnis, Hertel ist auch immer wieder in „Immer wieder sonntags“ zu Gast.
Die aktuelle Live-Sendung, die am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr in der ARD läuft und sich großer Beliebtheit erfreut, ist die letzte der aktuellen Staffel. Zu den Gästen gehören unter anderem Hansi Hinterseer, Eloy de Jong und Francine Jordi.
