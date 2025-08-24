Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Tod seiner Mama

Stefanie Hertel erfüllt Stefan Mross Herzenswunsch

Society International
24.08.2025 11:23
Stefanie Hertel erfüllte Stefan Mross einen Herzenswunsch und sprang für den Sänger in der Show ...
Stefanie Hertel erfüllte Stefan Mross einen Herzenswunsch und sprang für den Sänger in der Show „Immer wieder sonntags“ ein, damit dieser um seine geliebte Mutter trauern kann.(Bild: Matthias Wehnert / Action Press / picturedesk.com)

Diese Bitte konnte Stefanie Hertel ihrem Ex-Ehemann nicht abschlagen. Weil der Schlagerstar um seine geliebte Mama trauert, sprang die Sängerin kurzerhand bei „Immer wieder sonntags“ ein.

0 Kommentare

Ende der Woche wurde bekannt, dass Stefan Mross‘ Mutter im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Für den beliebten Musiker ein großer Schock, denn dass Mross ein sehr enges Verhältnis mit seiner Mutter, die zuletzt an fortschreitender Demenz litt, hatte, war kein Geheimnis.

„Wir denken an dich“
Wie der SWR in einem Statement mitteilte, wollte der 49-Jährige „in den schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten sein“, weshalb Stefanie Hertel auf Ersuchen von Mross am Wochenende die beliebte TV-Show „Immer wieder sonntags“ übernehmen werde.

Statt Stefan Mross moderierte am Sonntag Stefanie Hertel die beliebte ARD-Show.
Statt Stefan Mross moderierte am Sonntag Stefanie Hertel die beliebte ARD-Show.(Bild: Silas Stein / dpa / picturedesk.com)

In der Live-Show am Sonntag richtete Hertel schließlich nachdenkliche Worte an die Zuschauer. Es sei eine ganz besondere Ausgabe von „Immer wieder sonntags“, erklärte sie. Nicht nur, weil es die letzte vor dem großen Finale wäre. Es sei auch die Sendung, die Stefan Mross aus familiären Gründen nicht moderieren wird. 

„Lieber Stefan, ich kann an dieser Stelle nur sagen: Ich kann deine Trauer total nachempfinden“, richtete die Sängerin ihre Worte schließlich direkt an Mross. „Und wir alle, hier in der ,Immer wieder sonntags‘-Arena, meine Familie und ich, wir sind jetzt ganz, ganz fest bei dir. Wir denken an dich.“

„War sofort klar, dass ich einspringe“
Dass Hertel ihrem Ex diesen Herzenswunsch nicht abschlagen konnte, das verriet sie bereits vor der Show in einem Statement, das sie in ihrer Instagram-Story veröffentlichte.

Dieses Statement veröffentlichte Stefanie Hertel am Wochenende in ihrer Instagram-Story.
Dieses Statement veröffentlichte Stefanie Hertel am Wochenende in ihrer Instagram-Story.(Bild: instagram.com/stefanie.hertel)

„Als ich erfahren habe, dass die Idee von Eva (Luginger, Mross‘ Lebensgefährtin, Anm.) kam und Stefan sich damit gut fühlt, war für mich sofort klar, dass ich einspringe und er in Ruhe Abschied nehmen kann“, hieß es in der Nachricht. „Seiner Familie und ihm wünschen Lanny und ich viel Kraft.“

Beliebte Sonntags-Show
Die Volksmusik-Stars Stefanie Hertel und Stefan Mross waren von 2006 bis 2012 verheiratet. Das Ex-Paar pflegt nach der Scheidung ein freundschaftliches Verhältnis, Hertel ist auch immer wieder in „Immer wieder sonntags“ zu Gast.

Lesen Sie auch:
Stefan Mross hat mit seiner Mutter eine enge Vertraute verloren.
Sehr enges Verhältnis
Schlagerstar Stefan Mross trauert um seine Mutter
21.08.2025

Die aktuelle Live-Sendung, die am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr in der ARD läuft und sich großer Beliebtheit erfreut, ist die letzte der aktuellen Staffel. Zu den Gästen gehören unter anderem Hansi Hinterseer, Eloy de Jong und Francine Jordi. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
133.625 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
122.428 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
115.900 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2203 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1508 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Wien
Messergewalt in Wien: „Syrer sind Herausforderung“
1078 mal kommentiert
Das Waffenverbot am Reumannplatz wirkt. Bald wird das auch am Yppenplatz so sein, ist die ...
Mehr Society International
Nach Tod seiner Mama
Stefanie Hertel erfüllt Stefan Mross Herzenswunsch
Sexy Glitzerlook
Sarah Engels sorgt mit J.Lo-Vibes für Begeisterung
Mehr Natürlichkeit
Madonna will für Toyboy Schluss mit Botox machen
„In Raum gebracht“
Zu viele Beauty-OPs: Model hat Stress mit Behörde
Huch!
Sophie Turner verrät schlüpfriges Sex-Geheimnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf