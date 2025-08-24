Wilde Szenen
Regensturm überflutet Urlaubsorte an der Adria
Wilde Szenen in Italien: Ein heftiges Gewitter mit starkem Wind und Hagel ist in den frühen Morgenstunden des Sonntags über die norditalienische Adriaküste hinweggezogen – wie Videos zeigen.
Besonders betroffen war die Gegend um Rimini. In einigen Gebieten verwandelten sich die Straßen in reißende Ströme, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Windstärken erreichten mehr als 100 Kilometer pro Stunde.
Wegen eines umgestürzten Baums auf den Bahngleisen mussten 23 Passagiere eines auf der Strecke Rimini-Ravenna stehenden Zuges in Sicherheit gebracht werden. Beim regionalen Bahnverkehr kam es zu erheblichen Problemen, wie die Feuerwehr berichtete.
Pinien stürzten auf geparkte Autos
Auch in Milano Marittima, einem bekannten Ferienort in der Provinz Ravenna, stürzten mehrere Pinien auf geparkte Autos. Die Ortschaft wurde in der Nacht von einem heftigen Sturm mit Wind und Regen heimgesucht, der vom Meer her aufzog. Freiwillige Helfer wurden zum Einsatz gerufen, es gab keine Verletzten.
Betroffen war auch der Raum Cesena, insbesondere der Adriaküstenort Cesenatico. Bäume stürzten auf einen Bungalow in einem Campingplatz. Die Feuerwehr musste auch wegen auf Stromleitungen gestürzter Bäume sowie überfluteter Unterführungen und Tiefgaragen ausrücken.
