Wie funktioniert eigentlich der Massagesitz?

In Zukunft rollende Wellnesstempel?

Ein Blick in eine nicht mehr allzu ferne Zukunft zeigt, dass Massagesitze durch den Wandel zum autonomen Fahren eine neue Bedeutung zukommen könnte. Wenn der Fahrer nicht mehr ständig auf die Straße achten muss, könnte der Innenraum zu einem Wellnessbereich werden. Denkbar wären dann Massagesysteme, die nicht nur den Rücken, sondern den gesamten Körper der vielleicht liegenden Passagiere einbeziehen. Es wären sogar individuell programmierte Massagen möglich, die sich mit Musik oder Ambientebeleuchtung kombinieren lassen. Auch medizinische Anwendungen sind vorstellbar: Sitze, die während der Fahrt Verspannungen lösen, die Haltung korrigieren oder sogar physiotherapeutische Übungen simulieren.