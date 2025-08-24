Im Abgasskandal klagt Autobauer jetzt zurück

Möchte man bei so einem „Service“ Kunde bleiben? Der Abgasskandal geht in die nächste Runde, nachdem Autobauer wegen zu Unrecht eingebauten Vorrichtungen entweder hohe Abfindungen zahlen oder Fahrzeuge zurücknehmen mussten. Denn eine Marke antwortet jetzt mit Gegenklagen, wie ein Linzer Anwalt weiß.